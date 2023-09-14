"ورد الخُلع".. آخر صيحات الاحتفال بالانفصال في بورسعيد (فيديو وصور)



محمد اسماعيل - القاهرة - داخل أحد معارض منتجات المشغولات اليدوية للسيدات بحي المناخ في محافظة بورسعيد، لفتت الأنظار ورود سوداء اللون وأخرى صفراء على طاولة إحدى السيدات المشاركات بالمعرض كُتب على الأولى "ورود الخُلع" والثانية "ورود الغيرة".

وأمام طاولة خشبية تضع عليها منتجاتها تقف نصرة الديب، ربة منزل وصانعة مشغولات يدوية، لتروي بدايتها مع المشغولات اليدوية قائلة: "بدايتي كانت باستغلال وقت فراغي في المنزل بعمل زينة رمضان أو بعض التحف والمشغولات لوضعها في المنزل".

وأضافت: "بدأ أصدقائي يشيدون بمنتجاتي ويطالبوني بضرورة تسويقها، خاصة وأن أستخدم المواد الطبيعية المحيطة بنا في البيئة مثل أوراق الشجر والنباتات وقطع الأقمشة القديمة ومخلفات المنزل ك زجاجات الزيت والكلور الفارغة".

وعن صناعة الورود بألوان مختلفة، قالت: "بدأت أصنع الورود بألوان مختلفة بعدما تعلمت صناعتها من على الأنترنت ومنها ورورد سوداء، فبدأ أولادي يضحكون ويقولون إنها ورورد مناسبة لهدايا الخُلع أو الطلاق ومن هنا جاءت فكرت الورود السوداء لـ الخُلع والصفراء ورود الغيرة والأحمر طبعا للحب".

واختتمت حديثها بأمنيتها قائلة: "أتمنى انتشار فكرة الورود بألوان مختلفة كل لون يرمز لمناسبة خاصة".