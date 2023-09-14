شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: موقف مصر التاريخى فى مساعدة الأشقاء واضح أمام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موقف مصر التاريخي في مساعدة الأشقاء واضح أمام الجميع، خاصة في السنوات الأخيرة، حال تعرض أي دولة لكوارث وأزمات مثل ما حدث في انفجار مرفأ بيروت أو زلزال سوريا وتركيا، وكذلك في ليبيا والمغرب.

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أن مصر دولة تشعر بالمسؤولية تجاه أشقائها، والجميع يشهد أن موقف مصر يسير وفق استراتيجية وفلسفة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد.

وأوضح أن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك دور عظيم للدولة المصرية في استقبال السودانيين عند اندلاع الأزمة السودانية، ومن قبلهم الأشقاء في سوريا، وبالتالي فإن مصر هي الملاذ الآمن، وأمة الأمم بالنسبة للدول العربية، وحينما تتحدث مصر ينصت الجميع لها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يدرك أهمية التحرك وسرعة التحرك من أجل مساعدة الأشقاء العرب.