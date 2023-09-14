الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إن الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة، مشيرا إلى إنقاذ المئات في المدينة.

جاءت تصريحات عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده لمتابعة أوضاع السدود مع وزارة الموارد المائية، علما بأن السدين المنهارين كانا من أسباب الكارثة في درنة، حيث لقي الآلاف مصرعهم.

وأدلى الدبيبة بالتصريحات التالية خلال الاجتماع:

الإهمال الحاصل في السدود بالبلاد سببه الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية.

هناك مشكلة تتعلق بالسدود ونريد حلا جذريا لها في مختلف مناطق البلاد.

اكتشفنا أن عقود صيانة السدود لم تُستكمل.

فرق الإنقاذ الليبية تتمكن من إنقاذ 300 مفقود من بينهم 13 طفلا.

نريد الاهتمام بأهالي الضحايا في درنة والمناطق المنكوبة الأخرى أولا.