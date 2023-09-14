تسنيم: بحرية الحرس الثوري الإيراني تحتجز سفينتين تهربان 1.5 مليون لتر من الوقود

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية اليوم بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت خلال الأيام القليلة الماضية سفينتين ترفعان علم بنما وتقومان بتهريب 1.5 مليون لتر من الوقود. وأضافت "تسنيم" أن طاقمي السفينتين يتألف من 37 فردا من دول مختلفة.

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