الداخلية المغربية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال الى 2946 والإصابات الى 5674

اعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان، ان "في حصيلة محدثة بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674"، لافتة الى "إنه تم دفن 2944 شخصا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات".

وأوضحت الوزارة أن "عدد الوفيات بإقليم الحوز بلغ 1684، فيما بلغت 980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في بقية العمالات والأقاليم المعنية"، مؤكدة أن "السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

وفي الثامن من ايلول 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

هذا، وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.