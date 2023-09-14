عبداللهيان: إيران مستعدة لتنفيذ اتفاق بوساطة قطرية لمبادلة سجناء مع أميركا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إن بلاده مستعدة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه قطر مع الولايات المتحدة والذي ستطلق بموجبه واشنطن سراح خمسة سجناء مقابل نفس العدد من جانب طهران، إضافة إلى الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عبد اللهيان أثنى في محادثة هاتفية مع نظيره القطري على دور الدوحة البناء خلال المفاوضات التي استمرت لأشهر وأسفرت عن إبرام الاتفاق.

واوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه "من المتوقع تنفيذ الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة".

وتم الإعلان في العاشر من آب عن الخطوط العريضة للاتفاق الأميركي الإيراني الذي سيسمح لأميركيين تحتجزهم إيران بالمغادرة في مقابل نقل الأموال لبنوك في قطر والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.