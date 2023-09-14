خارجية اليابان: نتابع بقلق المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية

أشارت وزيرة الخارجية اليابانية الجديدة يوكو كاميكاوا، في تصريح للصحافيين، أن طوكيو "تتابع بقلق" المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية، ولا سيّما على ضوء "احتمال أن تؤدّي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلّقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".

ويأتي ذلك غداة القمّة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أقصى الشرق الروسي بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر بوتين متحدثًا للصحافيين أنه يرى "إمكانات" للتعاون مع بيونغ يانغ، رغم العقوبات التي تستهدفها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال العلاقات الدفاعية "الناشئة" بين البلدين وحذرت بأنها لن تتردد في فرض عقوبات جديدة عليهما.

كما تحذر واشنطن من تسليم كوريا الشمالية أسلحة لروسيا تستخدم في الحرب في أوكرانيا، ولو أنه لم يصدر أي إعلان بهذا الصدد في الوقت الحاضر.