الدفاع الروسية: إحباط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام 4 طائرات مسيّرة في بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "أنّها أحبطت محاولات من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام 4 طائرات مسيّرة على مواقع في مقاطعة بريانسك الرّوسيّة"، موضحةً أنّ الدّفاعات الجويّة الرّوسيّة أسقطت الطّائرات المسيّرة.
وأكّد حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، عدم وقوع أيّ دمار أو إصابات بشريّة على الأرض، جرّاء إسقاط الطّائرات.
وكانت قد أعلنت الوزارة مساء الأربعاء، "إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة"، مبيّنةً أنّ "منظومات الدّفاع الجوّي رصدت ودمّرت طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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