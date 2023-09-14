والي المركزي المغربي: مراكش ستستضيف اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي كما هو مخطط

اعلن والي بنك المغرب (المركزي المغربي) عبد اللطيف الجواهري إن مدينة مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الفترة من التاسع إلى 15 تشرين الأول.

واشار الجواهري في تصريح أمام مؤتمر يجمع ممثلين عن البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الى "أن هذه الفعالية تأتي تحضيرا للاجتماعات السنوية التي ستعقد كما هو مخطط لها".

ويمكن رؤية مخيمات عملاقة في المنطقة التي تعتزم الحكومة المغربية استضافة الاجتماعات السنوية بها.

وتعرض المغرب لزلزال بقوة 6.8 درجة كان مركزه جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص معظمهم في المنطقة الواقعة جنوبي مراكش.