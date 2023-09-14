الأمم المتحدة تناشد المانحين تقديم 71.4 مليون دولار لناجين من سيول ليبيا

ناشدت الأمم المتحدة المانحين اليوم تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من السيول في ليبيا قائلة إن "عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات".

وجاء في وثيقة للمنظمة الدولية أن "هناك قلقا متزايدا من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة".

وأضافت أن تحليلا بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضررا، ووصفت الوضع في مدينة سوسة التي غمرتها المياه بأنه "حرج".

ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفا والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات.