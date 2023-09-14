واشنطن بوست: نتانياهو يتوجه إلى كاليفورنيا الاثنين المقبل للقاء إيلون ماسك

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إنه من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وادي السيليكون بكاليفورنيا يوم الاثنين المقبل ليلتقي مع إيلون ماسك مالك منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.
وتتمركز في وادي السيليكون شركات عملاقة متخصصة في تطوير الاختراعات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتساهم هذه الشركات بثلث العائدات الاستثمارية في مجال المشاريع الجديدة بأميركا. كما تستقطب المنطقة أكبر حصة من الاستثمارات المشتركة في البلاد.
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