الناتو: رومانيا عثرت للمرة الثالثة على اراضيها على حطام مسيرات مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا

أشار حلف شمال الأطلسي الى انه تبلّغ من سفير رومانيا لديه الى ان رومانيا عثرت للمرة الثالثة على اراضيها على حطام مسيرات "مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا".

واوضح المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي ديلان وايت في بيان، إنه ليس لديه حتى الآن "معلومات تفيد بهجوم متعمد من جانب روسيا على أراضي الحلفاء". وأضاف إن السلطات الرومانية في حال تأهب والتحقيق جار.

وكان عناصر في الجيش الروماني عثروا السبت على حطام مسيرة في محيط قرية بلاورو (شرق) قرب الحدود الأوكرانية، وأعلنت بوخارست الأحد أنها احتجت لدى الحكومة الروسية.

وبحث الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ هذه المسألة في محادثة هاتفية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ستولتنبرغ كتب على منصة اكس "لا شيء يشير إلى وجود نية لضرب حلف شمال الأطلسي، لكن الهجمات تزعزع الاستقرار".