"النشرة": إتفاق على وقف إطلاق النار في عين الحلوة عند السادسة مساء بعد مسعى من بري

علمت "النشرة" من مصادر مطلعة أنّ المساعي لتي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري طوال اليوم نجحت لوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، حيث تم التوصل الى وقف لاطلاق النار في المخيم عين الحلوة يبدأ سريانه عند الساعة 6:00 من مساء اليوم".

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