"النشرة": استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بشكل متقطع

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ولكنها بشكل متقطع، تشتد حينا وتخبو احيانا، بعدما عنفت فجرا حيث استخدمت كافة انواع الاسلحة الرشاشة، الى جانب القذائف حيث لوحظ استخدام القنابل المضيئة للمرة الاولى".

واوضح ان "الاشتباكات تركزت على محور حطين- جبل الحليب، والبركسات- بستان القدس- الطوارئ، واسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 7 قتلى واكثر من 37 جريحا توزعوا بين مستشفيات الهمشري (6 قتلى و14 جريحا) ، الراعي (قتيل و5 جرحى) والنداء الانساني (18 جريحا)".

ولفت الى ان "نظرا لاشتداد الاشتباكات، أقفلت الدوائر الرسمية في سرايا صيدا الحكومي بناء على قرار محافظ الجنوب منصور ضو، وأعلنت الجامعة اللبنانية- صيدا عن تأجيل الامتحانات التي كان مقررة اليوم الخميس والجمعة في 14 و 15 ايلول الى موعد يحدد لاحقا. ووجهت مدير عام الأنروا في لبنان دوروثي كلاوس نداء الى جميع الجهات في مخيم عين الحلوة لوقف إطلاق النار واعطاء الأولوية للسلام".

وشدّدت كلاوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ "أعمال عنف غير مسبوقة تدمر عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويهرب السكان دون أن يجدوا مكانًا يلجأون إليه. في خضم الأزمة المالية، أصبحت قدرة "الأونروا" على إعادة الإعمار مرهقة. نداء عاجل لجميع الجهات: وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام".