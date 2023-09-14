شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول تحث موسكو وبيونغ يانغ على «عدم تبادل السلاح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الخميس، أن مجلس الأمن الوطني بالبلاد حث كوريا الشمالية وروسيا على الوفاء بواجبهما، في ما يتعلق بعدم تبادل الأسلحة.

وأفادت وكالة نيوسيس للأنباء أن مجلس الأمن الوطني يتعامل بجدية تامة مع موضوع التعاون العسكري بين البلدين.

ومن جانبها حثت بريطانيا كوريا الشمالية، الأربعاء، على إنهاء المحادثات بشأن بيع أسلحة لروسيا، في الوقت الذي التقى فيه زعيم البلاد كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة نادرة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين: «نحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا، والتمسك بالالتزامات العلنية التي تعهدت بها بيونغ يانغ وهي عدم بيع أسلحة لروسيا».