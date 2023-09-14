شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صمت 60 عاماً.. مرافق كيندي يفجر مفاجأة بشأن اغتياله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”- وكالات

يبدو أن بعض القصص لا يمكن أن تنتهي أو لا يعاد النظر فيها بمجرد تقادمها، فبعد 60 عاماً كاملة من الصمت، قرر شاهد عيان على اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي كسر صمته، على الحدث الذي هز الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن بول لانديس عميل الخدمة السرية السابق، والذي كان حاضراً في اغتيال «كينيدي»، تقدم بادعاء جديد من شأنه أن يفضح نظرية «الرصاصة السحرية»، ويثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك مطلق نار ثانٍ.

ونقلت الصحيفة البريطانية، أن «لانديس»، كان أحد عملاء الخدمة السرية للرئيس الراحل، وكان على مسافة قريبة منه، عندما أُطلقت عليه الرصاصات أثناء مرور موكبه في مدينة دالاس، في نوفمبر 1963.

وقال الشاهد لانديس، المسن الذي كان في عام 1963 عميلًا شاباً في الخدمة السرية مكلفاً بحماية السيدة الأولى جاكلين كينيدي، إنه في حالة الفوضى التي أعقبت إطلاق النار، التقط رصاصة شبه نقية كانت على الجزء العلوي من المقعد الخلفي لسيارة الليموزين المفتوحة.

ويضيف لانديس، ويناهز 80 عاماً الآن، أنه كان خلف المكان الذي كان يجلس فيه كينيدي عند اغتياله، وأشار إلى أنه أخذ المقذوف ووضعه على نقالة مستشفى الرئيس لحفظه لمحققي التشريح.

تلك الرصاصة، وهي أول دليل تم تسجيله في التحقيق في جريمة القتل، قيل إنه تم العثور عليها على مدار ستة عقود على نقالة حاكم ولاية تكساس جون كونالي، ويُفترض أنه سقط متأثراً بجرح في فخذه.

ويعتقد لانديس أن الرصاصة ربما تدحرجت على نقالة كونالي من نقالة كينيدي بينما كانا بجانب بعضهما.

ولطالما عرفت تلك الرصاصة باسم «الرصاصة السحرية»، التي من المفترض أنها مرت عبر رقبة كينيدي من الخلف، ثم دخلت كتف كونالي الأيمن، وأصابت ضلعه، وخرجت لتصيب معصمه الأيمن ثم فخذه الأيسر.

تأكيد «لانديس» بأنها خرجت بالفعل من كينيدي في سيارته الكاديلاك، يمكن أن يبدد نظرية الرصاصة السحرية، ويعزز الادعاء بأن الجاني «لي هارفي أوزوالد» لم يكن يعمل بمفرده في يوم القتل.

تتحدى لجنة وارين

وتتحدى شهادة لانديس، النظرية التي طرحتها لجنة وارين، التي تولت التحقيق في اغتيال كينيدى، وهي النظرية التي كانت محل تكهنات ونقاش لسنوات طويلة، ومفادها أن واحدة من الرصاصات التي أُطلقت على سيارة الرئيس الليموزين لم تصب كينيدى فقط، وإنما أصابت أيضاً حاكم تكساس جون كونالي جونيور، الذي كان معه في نفس السيارة، وأصابته في عدة أماكن.

وفقاً للنتائج الرسمية التي توصلت إليها لجنة وارين، قُتل كينيدي على يد مسلح وحيد، يُدعى لي هارفي أوزوالد، الذي أطلق ثلاث طلقات على الموكب من الطابق السادس من مبنى مستودع الكتب المدرسية في تكساس ببندقية مانليشر-كاركانو عيار 6.5 ملم.

وبحسب التقرير، أخطأت إحدى الطلقات الموكب، وكانت الأخرى هي «الرصاصة السحرية» التي أصابت كلًا من كينيدي وكونالي، وأصابت الأخيرة كينيدي في رأسه بشكل قاتل.

والآن، قال لانديس إنه يعتقد أن الرصاصة التي استعادها من سيارة الليموزين خرجت من جرح سطحي في ظهر الرئيس، وسقطت مرة أخرى على مقعد الليموزين عندما أصابت الرصاصة القاتلة رأسه.

ويفترض أنه بعد أن وضع الرصاصة على نقالة كينيدي، ربما سقطت على نقالة كونالي عندما تدافعا معاً.

ومن المحتمل أيضاً أن يكون موظف المستشفى الذي عثر على الرصاصة وسلمها إلى الخدمة السرية أخطأ في التعرف إلى النقالة التي كانت منها، أو أن روايته شُوهت من قبل المحققين.

الرصاصة التي تم إطلاقها ولكنها كانت سليمة تماماً تقريباً، كانت مطابقة بشكل إيجابي مع مانليشر-كاركانو لأوزوالد من خلال تحليل المقذوفات.

ولكن إذا كان ادعاء لانديس صحيحاً، فهذا يشير إلى أن الرصاصة التي تحمل علامة Q1 كدليل، لم تكن مسؤولة عن إصابات كونولي، ولم يكن هناك ما يسمى بـ«الرصاصة السحرية».

ويعتقد جيمس روبنالت، المحامي والمؤرخ الذي عمل مع لانديس في كتاب يعتزم إصداره في أكتوبر المقبل، أن الرواية الجديدة تشير إلى احتمال وجود عدة مطلقي نار.

وقال روبنالت لـصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: «إذا كان ما يقوله لانديس صحيحاً، وهو ما أميل إلى تصديقه، فمن المرجح أن يعيد فتح مسألة مطلق النار الثاني، إن لم يكن أكثر».

وأضاف: «إذا كانت الرصاصة التي نعرفها بالرصاصة السحرية أو البكر، توقفت في ظهر الرئيس كينيدي، فهذا يعني أن الأطروحة المركزية لتقرير وارين، نظرية الرصاصة الواحدة، خاطئة».

وأوضح «روبنالت»، في مقال منفصل لمجلة «فانيتي فير»: «أولًا، إذا لم تنتقل الرصاصة الأصلية عبر كل من كينيدي وكونالي، وانتهى بها الأمر بطريقة ما على نقالة كونالي، فمن المنطقي أن يكون كونالي قد أصيب بالفعل برصاصة، رصاصة منفصلة تأتي من الأعلى إلى الخلف».

وقال «روبنالت» إن افتراض مكتب التحقيقات الفيدرالي، يشير إلى أن «أوزوالد» لم يكن لديه ما يكفي من الوقت لإطلاق رصاصتين منفصلتين بسرعة كافية لإصابة كونالي بعد إصابة الرئيس في ظهره.

وتذهب «نيويورك تايمز» إلى القول بأن شهادة لانديس، والتي سترد في مذكرات تصدر قريباً، يمكن أن تعيد كتابة السرد الخاص بواحد من أكثر الأيام، أهمية في التاريخ الأمريكي المعاصر بطريقة مهمة، وربما لا تكون لها أهمية أكبر، لكنها يمكن أن تشجع هؤلاء الذين طالما شككوا في أن هناك أكثر من مسلح في دالاس في ذلك اليوم 22 نوفمبر 1963، ما يضيف بعداً جديداً لأحد أكبر الألغاز التي لا تزال مستمرة في أمريكا.