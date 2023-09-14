شكرا لقرائتكم خبر عن كشف كواليس احتكاك عسكري بين روسيا وبريطانيا كاد يشعل حرباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حوادث استفزاز سابقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”: متابعاتفي ظل محاولات الدول الكبرى لتجنب حرب شاملة، تكون امتداداً لسلسلة الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلا أنها قد تحدث عن طريق الخطأ أو سوء الإدراك أو التداعيات غير المقصودة للأحداث، كما حدث بين القوات الجوية الروسية والبريطانية عام 2022، والتي كادت أن تشعل حرباً شاملة.وكشفت شبكة «بي بي سي» البريطانية، الخميس، في تقريرٍ لها عن كواليس أخطر حادث كاد يشعل حرباً بين بريطانيا وروسيا عن طريق الخطأ.وبحسب الشبكة، فقد حاول طيار روسي عام 2022 إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، فيما فسرته روسيا حينها بـ«عطل فني» وقبلت بريطانيا بذلك التفسير علناً.وأضافت نقلاً عن 3 مصادر دفاعية غربية رفيعة المستوى على علم بالحادث أن «الاتصالات الروسية التي اعترضتها طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني تكشف رواية مختلفة تماماً عن الرواية الرسمية الروسية».وأضافت: «وتظهر الاتصالات التي تم اعتراضها أن أحد الطيارين الروس اعتقد أنه حصل على الإذن باستهداف الطائرة البريطانية، بعد أمر غامض من محطة أرضية روسية».وتابعت: «الكلمات التي تلقوها كانت مفادها لديك الهدف. هذه اللغة الغامضة فسرها أحد الطيارين الروس على أنها إذن بإطلاق النار».وقالت المصادر إن اللغة الفضفاضة «أظهرت على ما يبدو درجة عالية من عدم الاحتراف من قبل الجانب الروسي، وأطلق الطيار الروسي صاروخ جو – جو، بنجاح لكنه فشل في الوصول إلى هدفه».وأردفت أن «خلافاً اندلع بعد ذلك بين الطيارين الروسيين. لم يعتقد طيار الطائرة الثانية أنه حصل على الإذن بإطلاق النار، وأقسم على رفيقه لشكه بعدم تلقي أمر الإطلاق ومع ذلك، أطلق الطيار الأول صاروخاً آخر».وزادت: «قيل إن الصاروخ الثاني سقط من الجناح مما يشير إلى أن السلاح قد تعطل».وكانت طائرة سلاح الجو الملكي البريطاني، التي يبلغ طاقمها ما يصل إلى 30 فرداً، تحلق في مهمة مراقبة فوق البحر الأسود في 29 سبتمبر من العام الماضي عندما واجهت طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز SU-27.وبعد ثلاثة أسابيع، أكدت حكومة المملكة المتحدة وقوع الحادث، بعد أن وصفه تفسير من وزارة الدفاع الروسية بأنه «عطل فني».ووصف وزير الدفاع البريطاني آنذاك بن والاس، ذلك بأنه «اشتباك قد يكون خطيراً»، ولكنه تقبل التفسير الروسي قائلاً: «لا نعتبر هذا الحادث تصعيداً متعمداً من جانب الروس، وتحليلاتنا تتفق على أنه كان بسبب خلل ما»، وفقاً لشبكة بي بي سي البريطانية.وفي عام 2021 قالت روسيا إن قواتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية، وأطلقت نيراناً تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية في البحر الأسود، وإنها ستستدعي سفير بريطانيا لديها، كما ألمحت باستعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في الرد على أي عدوان عسكري.وأوضحت الوزارة آنذاك، أن مقاتلة روسية من طراز سوخوي اعترضت طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية فوق بحر أخوتسك.وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة عن قيام سفينة وطائرة سوخوي بإطلاق نيران تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية «ديفندر»، التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، بالقرب من «كيب فيولنت» على ساحل شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة الدفاع في بيان «إن المدمرة البريطانية اخترقت المياه الإقليمية الروسية بعمق 3 كيلومترات، وإنها لم ترد على التحذيرات الروسية».واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري بالسفارة البريطانية في موسكو، ودعت بريطانيا إلى «إجراء تحقيق معمق» حول «التصرف الخطير» لطاقم المدمرة.وبدورها، اعتبرت الخارجية الروسية أن حادث المدمرة البريطانية في البحر الأسود استفزاز بريطاني صارخ ينتهك القانون الدولي، وأكدت أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني.