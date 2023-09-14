شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد دبلوماسيَّيْن أمريكيين في قضية تجسس مفترضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

أعلنت روسيا، الخميس، طرد دبلوماسيين أمريكيين متهمين بأنهما كانا عميلي «ارتباط» لدى موظف روسي سابق، اعتقل مطلع العام، ويشتبه في قيامه بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا «شخصين غير مرغوب فيهما» هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأمريكية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين. وأضافت «يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام».