شكرا لقرائتكم خبر عن مالي.. إلغاء احتفالات عيد الاستقلال وإمكان استدعاء الاحتياط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - (أ ف ب)

قرر قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، بحسب ما أفاد مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، في سياق تجدّد أعمال العنف في الشمال.

وناقش مجلس الوزراء إمكان استدعاء جنود الاحتياط.

وجاء في بيان «قرر الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة، إلغاء الأنشطة الاحتفالية المقررة في 22 أيلول/ سبتمبر 2023، بمناسبة إحياء ذكرى استقلال بلادنا، والتي سيتم الاحتفال بها برصانة وبروح النهضة الوطنية».

وأكد البيان أنّ غويتا أمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة وأسرهم.

كذلك أفاد البيان أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم يسمح بتحديد حالة جنود الاحتياط وشروط تعبئتهم. وقال إنه من المفترض أن يؤمّن جنود الاحتياط تعزيزات رئيسية في حال حدوث أزمة أو كارثة طبيعية أو حرب.

وتعاني مالي انعدام الأمن منذ 2012 عندما اندلع تمرد للجماعات المسلحة في شمال البلاد. وشهدت البلاد مؤخراً استئناف الجماعات المسلحة الأعمال العدائية ضد الجيش في الشمال، حيث شنت هذه المجموعات، الثلاثاء، هجوماً على بلدة بوريم الرئيسية الواقعة بين غاو وتمبكتو. وقال الجيش إنه صد الهجوم. وقدّم الطرفان تقارير متناقضة، لكنهما أفادا بوقوع عشرات القتلى.