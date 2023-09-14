شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعين ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنه عيّن المليارديرة ووزيرة التجارة السابقة بيني بريتزكر ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني بعد تأثره بالحرب.

وقال الرئيس في بيان إنه «بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية»، وكذلك مع حلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، ستقوم بريتزكر «بقيادة جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني».

سيكون على سيدة الأعمال الثرية هذه التي كانت وزيرة في إدارة باراك أوباما وتتحدر من عائلة نافذة، وشقيقها حاكم ولاية إيلينوي، أن «تساعد الحكومة الأوكرانية على إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز اقتصادها»، بحسب بايدن.

وهذا يشكّل أولوية بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، في وقت يتزايد فيه القلق حول موضوع الفساد.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بريتزكر ستكون مكلفة ب«حشد الاستثمارات العامة والخاصة وتحديد أولويات المانحين والعمل على فتح أسواق التصدير والشركات التي اضطرت إلى الإغلاق، بسبب الحرب».

ويقدر البنك الدولي، أن أوكرانيا ستكون بحاجة إلى أكثر من 400 مليار دولار لإنهاض اقتصادها.

وفي تقرير نشر مؤخراً، دعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إعادة بناء تشمل تحديث الاقتصاد الأوكراني عبر تعزيز القطاع الخاص والحماية من الفساد.

وخلال مؤتمر في لندن في حزيران/يونيو، وعدت الولايات المتحدة بتقديم 520 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهو التزام منفصل عن أكثر من 43 مليار دولار قدمتها واشنطن كمساعدات عسكرية.