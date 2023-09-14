شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه لائحة اتهامات إلى هانتر بايدن بسبب حيازة سلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت جهات التحقيق الأمريكية لائحة اتهام ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، في ما يتعلق بمسدس اشتراه عام 2018.

وشملت لائحة الاتهامات؛ الإدلاء ببيانات كاذبة في نموذج فيدرالي للأسلحة النارية وحيازة سلاح ناري كشخص محظور.

وكان هانتر بايدن قد توصل في السابق إلى اتفاق مع المستشار الخاص ديفيد فايز، لحل الأمر دون توجيه اتهامات، لكن هذا الاتفاق أصبح لاغياً، بعد تدقيق من قاض فيدرالي، بحسب سي إن إن.

وبدأت المشاكل القانونية المتعلقة بالسلاح الناري الذي اشتراه بايدن الابن في أكتوبر 2018، حين كذب أثناء تسجيل بياناته على نموذج فيدرالي، قائلاً إنه لا يستخدم أي مخدرات غير مشروعة وليس مدمناً عليها، على الرغم من أنه كان يعاني إدمان الكوكايين وقت شراء المسدس، وهو ما يعد جريمة فيدرالية.