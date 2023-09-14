شكرا لقرائتكم خبر عن «حطام مسيّرات» يجبر رومانيا على تشديد قيود التحليق في مجالها الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوخارست - أ ف ب

أعلنت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الخميس، فرض قيود جديدة على التحليق في مجالها الجوي، «نظراً لتكثيف الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب»، بعدما عثرت على حطام مسيّرات على أراضيها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أنه «لا يُسمح لأي طائرات بطيار أو بدون طيار بالتحليق» على الحدود مع أوكرانيا بين منطقتي سولينا وغالاتي «لمسافة تراوح بين 20 إلى 30 كلم، وعلى ارتفاع يصل إلى 4000 متر».

وبذلك، تكون بوخارست شددت القيود على الطيران في المجال الجوي القريب من الحدود مع أوكرانيا، والتي فرضت «بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا»، وقضت بمنع التحليق على مسافة 8 كيلومترات وعلى ارتفاع 1000 متر.

وعثرت رومانيا، الأربعاء، للمرة الثالثة، في أراضيها، على حطام مسيرات «مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا»، بحسب ما أشار حلف شمال الأطلسي الذي تبلّغ الأمر من سفير رومانيا لديه. وبعد العثور على أولى شظايا المسيّرات الأسبوع الماضي، ناقش رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ المسألة خلال اتصال هاتفي.

وأشار ستولتنبرغ السبت على «إكس» إلى عدم وجود «مؤشر إلى نية لاستهداف الناتو».