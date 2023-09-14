شكرا لقرائتكم قناة السويس تمنح شركة هولندية تصريحاً لتموين السفن بالميثانول الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركة "أو.سي.آي هايفيولز" الهولندية تصريحاً مدته 6 أشهر لتقديم خدمة تموين السفن بالميثانول الأخضر بميناءي شرق وغرب بورسعيد.

وقالت الهيئة في بيان إن الترخيص مدته ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك لحين الانتهاء من "تجهيز متطلبات منح التراخيص الدائمة لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر"، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وأعلنت الهيئة أيضاً نمو إيراداتها 78% في السنة المالية 2022-2023 إلى مستوى قياسي بلغ ستة مليارات جنيه (194.16 مليون دولار) مقارنة مع 3.49 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.