شكرا لقرائتكم مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تتخطى عتبة "التبني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحطم السيارات الكهربائية جميع الأرقام القياسية في الولايات المتحدة، بعد أن تجاوزت حصتها من مبيعات السيارات الجديدة 7% في النصف الأول من العام، متجاوزة بذلك نقطة التحول الحاسمة للتبني الجماعي. وفي الأشهر القليلة الماضية، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل عام منذ انطلاقها 3 ملايين سيارة.

ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو الوصول إلى وتيرة قياسية تبلغ ما يقرب من مليون سيارة كهربائية جديدة سنوياً. وفي الأشهر الـ 12 حتى يونيو، اشترى الأميركيون 977.445 سيارة تعمل بالكهرباء فقط، وفقاً لتحليل "بلومبرغ غرين".

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استغرق الأمر 10 سنوات حتى تبيع الولايات المتحدة أول مليون سيارة كهربائية بالكامل، وسنتين للوصول إلى المليون الثاني، وما يزيد قليلاً عن عام للوصول إلى المليون الثالث. وبحلول الوقت الذي يتم فيه حساب أرقام الربع الأخير خلال الشهر المقبل، من المفترض أن تكون البلاد في طريقها إلى المليون الرابع.

هناك طريقة أخرى للنظر إلى الوتيرة السنوية لشراء السيارات الكهربائية وهي استخدام المبيعات المستمرة على مدار 12 شهراً، والتي تكشف عن تقدم مفاجئ. بالنسبة لهذا النهج، يعرض كل ربع تقويمي جديد سنة شراء السيارات الكهربائية حتى تلك النقطة. فهو يخفف من التقلبات الموسمية التي يمكن أن تخفي الاتجاهات طويلة المدى.

كانت المرة الوحيدة التي انخفضت فيها مبيعات السيارات الكهربائية لمدة 12 شهراً هي فترة قصيرة بدأت في الربع الثالث من عام 2019. وذلك عندما قامت "تسلا" مؤقتاً بتصدير حصة كبيرة من مخزونها من طراز "Model 3" الأميركي الصنع لبدء المبيعات في الخارج. وتزامنت هذه الفترة أيضاً مع بداية الوباء.

تطور مبيعات السيارات الكهربائية

كانت قصة اعتماد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة حتى الآن هي قصة فاعلين مهيمنين: ولاية كاليفورنيا وشركة تسلا. وكانت كاليفورنيا أول سوق للسيارات العشرة الأوائل على مستوى العالم تصل إلى نقطة التحول الحاسمة للسيارات الكهربائية البالغة 5% من مبيعات السيارات الجديدة. لقد تفوقت شركة تسلا مؤخراً على شركة تويوتا باعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات، سواء كانت كهربائية أو غير ذلك، في الولاية.

ولكي تصبح السيارات الكهربائية سائدة حقاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكي تتمكن صناعة السيارات في ديترويت من تجاوز هذه المرحلة الانتقالية، تحتاج الأسواق إلى التوسع. بدأ هذا يحدث جغرافياً، حيث خسرت كاليفورنيا بعضاً من حصتها من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لصالح ولايات مثل تكساس وفلوريدا وواشنطن ونيوجيرسي. ومع ذلك، لا تزال شركة تسلا في المقدمة، إذ إنها مسؤولة عن 61% من السيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة على الإطلاق.

ووفقاً لتحليل كوري كانتور، محلل "بلومبرغ إن إي إف"، ففي حال تضمين السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، وجد أنه إذا تم تضمين جميع السيارات التي تأتي مزودة بقابس، فإن الأميركيين يشترون بالفعل مليون سيارة كهربائية كل تسعة أشهر، كما أن الأرقام في زيادة مضطردة.