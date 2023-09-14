شكرا لقرائتكم أسعار المنتجين في أميركا تتخطى التوقعات خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفع التضخم على مستوى البضائع بالجملة في أميركا بأكثر من المتوقع في أغسطس، لتكون هذه البيانات معاكسة لبيانات التضخم التي صدرت الأمس والتي أظهرت أن زيادات الأسعار قد تراجعت في الفترة الأخيرة.

أفادت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لما يحصل عليه المنتجون مقابل سلعهم وخدماتهم، ارتفع بنسبة 0.7% في أغسطس و1.6% على أساس سنوي. وكان هذا المكسب الشهري أعلى من تقديرات داو جونز لارتفاع بنسبة 0.4% وكان أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو 2022.

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ومع ذلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، وذلك تمشيا مع التقديرات. وباستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%.

وتأتي البيانات بعد يوم واحد من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% مقارنة بالعام الماضي. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% و4.3% على التوالي.

وكما هو الحال مع مؤشر أسعار المستهلك، فإن الضغط الصعودي على مؤشر أسعار المنتجين جاء إلى حد كبير من القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة. وقفز مؤشر أسعار المنتجين للطاقة بنسبة 10.5% على أساس شهري، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 20%.

وارتفعت أسعار سلع الطلب النهائي بنسبة 2% في أغسطس، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%.

وفي أخبار اقتصادية أخرى صدرت يوم الخميس، قدرت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة أعلى من المتوقع بنسبة 0.6% في أغسطس، وهو أعلى بكثير من تقديرات مؤشر داو جونز لزيادة بنسبة 0.1%. وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات أيضًا بنسبة 0.6% مقابل التقديرات البالغة 0.4%.

لم يتم تعديل هذه الأرقام لمراعاة التضخم، مما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون الصمود على الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة مستويات ديون بطاقات الائتمان.

ويعكس تقرير التجزئة أيضًا ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفعت مبيعات محطات الوقود بنسبة 5.2%.

وأظهرت بيانات أخرة اليوم أن طلبات إعانة البطالة الأولية في أميركا ارتفعت إلى 220 ألفًا للأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر، وفقًا لوزارة العمل. ومع ذلك، كان ذلك أقل بقليل من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 225 ألف نقطة.