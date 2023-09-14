السوداني: محاربة الفساد وتقديم الخدمات يحظيان بأهمية قصوى

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، مساء اليوم الخميس، وفداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى، برئاسة النائب خالد العبيدي"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية العامة في العراق، وأهمية إسناد جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب".

كما جرى بحسب البيان "استعراض الواقع الحالي لمحافظة نينوى على مختلف الأصعدة، وأبرز المشاكل التي تواجهها وتعرقل سير تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية".

وشهد اللقاء أيضاً "التأكيد على دعم انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في شهر كانون الأول المقبل، وأهمية حث أبناء المحافظة على المشاركة الواسعة بها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشكل انسيابي، ويضمن حق المواطن في الاختيار".

وأكد السوداني "أهمية تضافر جهود كل القوى السياسية والاجتماعية من أجل تعزيز تدعيم أمن المحافظة واستقرارها، بما يساعد في النهوض بواقع نينوى على مختلف المستويات"، مبيناً أن "محاربة الفساد وتقديم الخدمات يحظيان بأهمية قصوى"، مشدداً على "عدم التهاون إزاء ملفات الفساد، وتجاه أي تقصير يحول دون تقديم الخدمات للمواطنين".