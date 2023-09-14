انت الان تتابع خبر البصرة.. اتلاف قنبلة طائرة في قضاء شط العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة إلى مديريتها في محافظة البصرة شرعت برفع قنبلة طائرة في قضاء شط العرب حقل مجنون".

وأضافت، ان " القنبلة نوع اسنيك اي ( Snake.i ) عيارة 500 رطل امريكية الصنع"، مشيرة الى انه "تم رفعها وارسالها الى ساحة الاتلاف في قضاء شط العرب منطقة الشلامجة".

