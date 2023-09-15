استكمل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن زيارته للندن يرافقه المهندس إيلي الخازن. وإلتقى الخازن اليوم، مستشار الملك شارل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات مع دولة الفاتيكان في مجلس اللوردات البريطاني اللورد دنيال برينان، وتم البحث في التطورات على الساحة اللبنانية.
وأفاد بيان للمجلس بأن "الطرفين تداولا في الأوضاع على الصعيد الوطني وكيفية السعي لإبعاد التجاذبات عن الساحة الداخلية، وانتخاب رئيس للجمهورية".
واعتبر برينان أن "الوحدة الوطنية هي أمضى سلاح لحماية السلم الأهلي"، لافتا إلى أن "تعزيز أواصر هذه الوحدة يكون بتطبيق ما تبقى من بنود وردت في اتفاق الطائف، والحوار الدائم والبناء ونبذ كل ما يفرق بين اللبنانيين، فضلا عن التشديد على الاستقرارالأمني والسياسي والاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين وديع الخازن واللورد البريطاني برينان بحث في الملف الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.