النشرة: تسجيل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار في عين الحلوة على محور حطين - جبل الحليب

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن تسجيل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث سمع دوي قذيفة ورشقات نارية على محور حطين - جبل الحليب.
واوضحتة مصادر فلسطينية لـ"النشرة" ان الخرق حصل على خلفية شائعة بوفاة احد الجرحى في اشتباكات عين الحلوة.
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