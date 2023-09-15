النشرة: تسجيل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار في عين الحلوة على محور حطين - جبل الحليب

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن تسجيل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث سمع دوي قذيفة ورشقات نارية على محور حطين - جبل الحليب.

واوضحتة مصادر فلسطينية لـ"النشرة" ان الخرق حصل على خلفية شائعة بوفاة احد الجرحى في اشتباكات عين الحلوة.