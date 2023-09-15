أجرى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد اتصالاً هاتفيا بأمين حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة تناول أحداث مخيم عين الحلوة، وجرى خلال الاتصال التأكيد على معالجة أوضاع المخيم، وتداعيات الاشتباكات التي حصلت على أبناء المخيم والقضية الفلسطينية ومدينة صيدا وجوارها وعلى الأمن الوطني اللبناني، كما جرى التأكيد أيضا على الحرص على سلامة العلاقات اللبنانية الفلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين النائب أسامة سعد وأمين حركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة تناول أحداث مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.