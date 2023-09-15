منظمة الصحة: بولندا سجلت 23 وفاة مرتبطة بداء الفيالقة حتى 11 أيلول

اعلنت منظمة الصحة العالمية إن بولندا سجلت 23 وفاة مرتبطة بداء الفيالقة حتى 11 أيلول.
وذكرت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 166 حالة إصابة بالمرض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة منذ السابع من أيلول.
وأوضحت المنظمة أن مصدر العدوى لم يُحدد بعد وأن التحقيقات لا تزال جرية لمعرفة مصدر تفشي المرض.
وتُسبب بكتيريا (ليغيونيلا) المرض، الذي قد يؤدي إلى شكل حاد من الالتهاب الرئوي. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الطريقة الأكثر شيوعا لانتقال العدوى هي استنشاق الغبار الجوي الملوث الناتج عن رذاذ الماء أو الطائرات النفاثة أو رذاذ من مصادر مياه ملوثة.
وصرحت السلطات في آب بأن جهاز الأمن الداخلي البولندي يحقق فيما إذا كان المرض قد تفشى نتيجة العبث المتعمد بمنظومة المياه.
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