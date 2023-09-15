الدفاع التايوانية أعلنت رصد 68 طائرة و10 سفن حربية صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنّ "68 طائرة تابعة لجيش التّحرير الشّعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحريّة هذا الجيش، تمّ رصدها حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس. وأكّدت أنّ "الصين زادت في الأيّام الأخيرة من وتيرة انتهاك سفنها وطائراتها لمياه الجزيرة وأجوائها".
وكانت تايوان قد أعلنت أمس الأربعاء، أنّها رصدت في غضون ساعات قليلة حول الجزيرة 35 طائرة عسكريّة صينيّة، بعضها متّجه إلى غرب المحيط الهادئ للانضمام إلى حاملة الطائرات الصينيّة "شاندونغ" في إطار "تدريب بحري وجوّي مشترك".
مع الإشارة إلى أنّ الصين تشدّد على أنّ تايوان جزء لا يتجزّأ من أراضيها، وتتعهّد باستعادة السيطرة عليها وبالقوّة إن لزم الأمر.
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