السلطات الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر

أعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى هناك، وهو ما يفوق عدد السكان الأصليين للجزيرة.

وتشهد الجزيرة وضعا أمنيا متوترا بعد محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين ما تسبب في تدافع واشتباكات مع الأجهزة الأمنية.

وبالتزامن مع ذلك طالب صحفيو عدد من وسائل الإعلام المحلية السلطات الإيطالية بفرض قانون الطوارئ، وأطلقوا على المهاجرين غير الشرعيين اسم الغزاة، مشيرين إلى أن عددهم بات يفوق عدد سكان لامبيدوزا.

وحسب البيانات الصادرة عن الداخلية الإيطالية اليوم الخميس، وصل أكثر من 116 ألف مهاجر غير شرعيين إلى إيطاليا بواقع ضعف عدد الوافدين في الفترة نفسها من عام 2022.

وحسب صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية، وصل نحو 6800 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما يمثل رقما قياسيا في عدد الوافدين إلى المنطقة الأقرب إلى القارة الإفريقية.