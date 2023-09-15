شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يستأنف طلعاته الجوية فوق النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

استأنفت الولايات المتحدة طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر، بعد توقّفها في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، لكن أنشطة أخرى لا تزال متوقفة، بحسب ما أفادت الخميس متحدثة عسكرية.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا: «يمكننا أن نؤكد أن القوات الأمريكية في النيجر بدأت طلعات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع لرصد أي تهديدات بغرض حماية القوات».

وقالت:«حصلنا على موافقات من السلطات المختصة»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تحتفظ على الدوام بالحق في إجراء عمليات لحماية قواتنا وأفرادنا، إذا اقتضى الأمر». وأضافت المتحدثة، أنه في حين استؤنفت الطلعات الجوية، لم تستأنف أنشطة أخرى مع القوات النيجرية على غرار التدريبات الأمنية والتعاون في مكافحة الإرهاب، وهي نواح رئيسية في الجهود الأمريكية لمساعدة منطقة الساحل في محاربة الجماعات المتشددة.

وتنشر واشنطن نحو 1100 عسكري في البلاد، لكن وزارة الدفاع تقول إنهم يلازمون في الأغلب قواعدهم منذ استيلاء الجيش على السلطة. وأطاح عناصر من الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو/ تموزالماضي، واحتجزوه مع عائلته.

واتّخذت «الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» (إكواس) موقفاً متشدداً تجاه النيجر في أعقاب سلسلة من الانقلابات شهدتها المنطقة، وهدّدت باستخدام القوة لاستعادة الحكم المدني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأسبوع الماضي، إنها بصدد تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز، واصفة الخطوة بأنها «إجراء احترازي».