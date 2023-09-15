شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: الكوليرا تحولت إلى حالة وبائية كاملة شرق الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أمس الأربعاء، من تفشي الكوليرا بشكل كبير في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الصندوق أن وباء الكوليرا الذي تشهده مناطق شرق الكونغو الديمقراطية قد تفشى في أغسطس الماضي، متحولًا إلى حالة وبائية كاملة تعد الأسوأ من نوعها منذ العام 2017.

وأضاف أن الكوليرا التي شهدت نوبات متعاقبة منذ بداية العام الحالي حتى شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن 230 وفاة و31 ألفًا و341 إصابة شكّل الأطفال الغالبية العظمى منهم.

6.1 مليون نازح

ذكرت ممثلة المنظمة الدولية لدى الكونغو الديمقراطية د. ليتى غرانت، أن شرق الكونغو يشهد الآن 6.1 مليون نازح تتفشى بينهم إصابات الكوليرا، منهم 1.5 مليون نازح جديد منذ بداية العام الحالي، ويشكل الأطفال 800 ألف منهم.