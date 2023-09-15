شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الباكستانية تقضي على قيادي داعشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت الشرطة الباكستانية على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأوضح بيان صادر من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلوشستان اليوم، أن قوات الأمن قضت على الإرهابي عندما رفض الاستسلام، بعدما اقتحمت موقعًا سريًا كان يختبئ فيه بمنطقة "مستونج".

تبادل لإطلاق النار

وفقًا لبيان المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب، كان الإرهابي قائدًا رئيسيًا لفرع داعش في بلوشستان، والذي قُتل بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات إدارة مكافحة الإرهاب في ماستونج، على بعد 50 كيلومترًا من كويتا، عاصمة مقاطعة بلوشستان.

وكانت هذه هي العملية الاستخباراتية الثالثة ضد مخابئ المتشددين في المحافظة خلال شهر سبتمبر.