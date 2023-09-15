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الهند.. انحراف طائرة عن مدرج المطار يصيب 3 ويتسبب في تأخر رحلات

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رويترز - نيودلهي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم هيئة تشغيل مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي بالهند إن طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص انحرفت عن المدرج اليوم الخميس، ما أدى إلى تأخر رحلات الوصول والمغادرة مؤقتا.

وقالت وكالة الأنباء الهندية (إيه.إن.آي)،ا إن 3 من الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا.

تأخر رحلات طيران

كانت الطائرة، وهي من طراز ليرجيت 45 وتضم طاقما من فردين، قادمة من فيساخاباتنام إلى مومباي، العاصمة المالية للهند.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وقال المتحدث إن الواقعة أدت إلى تأخر وصول ومغادرة الرحلات الجوية في المطار قبل إعادة تشغيل المدرج بعد إجراء فحوصات السلامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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