شكرا لقرائتكم خبر عن مخدرات وسلاح.. نجل الرئيس الأمريكي بايدن يواجه 3 تهم جنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت اتهامات إلى نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتهاك قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم هانتر بايدن صاحب الـ 53 عامًا بخداع تاجر أسلحة ليبيعه سلاحا ناريًا وذلك بإخفاء تعاطيه المخدرات عند شراء سلاح قبل سنوات.

3 تهم جنائية

وجهت لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ديلاوير، إلى هانتر بايدن 3 تهم جنائية تتعلق بالكذب بشأن حقيقة أنه كان يتعاطى مخدرات غير مشروعة في ذلك الوقت، وهو ما كان سيمنعه بموجب القانون من امتلاك سلاح ناري

يأتي ذلك بعد تحرك الجمهوريين في مجلس النواب لفتح تحقيق لعزل جو بايدن فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الخارجية لنجله هانتر.