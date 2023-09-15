زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الخميس، شمال شرق كولومبيا.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي، أن الزلزال كان مركزه مدينة لوس سانتوس، وعلى عمق 154 كيلومتراً. ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

وأعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة ضرب كولومبيا قبل عدة أسابيع.

رصد هزات أرضية

وأمس الأربعاء، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية في المنطقة، وقال إن سكان المنطقة أكدوا أنهم شعروا بالهزة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة اهتزاز الأرض تحت أقدام فرق الإنقاذ بينما كانوا يباشرون عمليات النجدة بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.

آلاف القتلى والجرحى

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصاً وأوقع 5674 مصاباً وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.