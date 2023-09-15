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منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيا تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن ليبيا تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب العاصفة الممطرة «دانيال»، التي سببت أكبر وأسوأ فيضانات شهدتها في القرن الماضي، حيث طالت الأضرار الكبيرة قرابة 1.8 مليون شخص شرق ليبيا.

 

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، أن جميع المتضررين من الفيضانات بحاجة ماسة إلى أشكال الدعم العاجل، والخدمات الصحية الأساسية، والتدخلات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المتضررين عرضة لخطر متزايد من الأمراض المنقولة عبر المياه، وغيرها من الأمراض التي تتفشى في هذه الظروف المماثلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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