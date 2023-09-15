شكرا لقرائتكم خبر عن نادي فرنسي يفاجئ الشعب المغربي - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ نادي نيس الفرنسي الشعب المغربي بلفته إنسانية خلال الساعات القليلة الماضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي اكس.

وأعلن نادي نيس الفرنسس، تضامنه مع ضحايا زلزال المغرب عبر حساباته المختلفة على مواقع السوشيال ميديا.

بيان نادي نيس الفرنسي

ونشر النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي اكس بيانا جاء كالتالي:

لاعبو نيس سيرتدون قمصانا مكتوب عليها "ندعم المغرب" في خطوة تضامنية مع ضحايا الزلزال وذلك في افتتاح الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي أمام باريس سان جيرمان غدا الجمعة.

وتابع النادي الفرنسي:"القمصان سيتم بيعها في مزاد علني عبر الإنترنت وتخصيص ثمنها لأسر ضحايا الزلزال".

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن يواجه فريق نيس نظيره فريق باريس سان جيرمان اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين فريقي نيس وباريس سان جيرمان، على قناة بي إن سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الفرنسي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن الوقوف دقيقة حداد على ضحايا زلزال المغرب قبل انطلاق المباريات في الدوريات الأوروبية الأسبوع المقبل.