المغرب: انهيار 50 ألف منزل في الزلزال الذي ضرب المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المغرب عن انهيار 50 ألف منزل كليا أو جزئيا، على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق متفرقة في المملكة يوم الجمعة الماضي، وخلف 2946 قتيلا و 5674 مصابا، بحسب بيان أصدره الديوان الملكي المغربي اليوم الخميس.

وقال البيان، إن العاهل المغربي محمد السادس، ترأس اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي، لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم التاسع من سبتمبر الجاري .

وبحسب البيان ، يأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها العاهل المغربي والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال، وفقا لوكالة الأنباء المغربية(ماب).

وأشار البيان إلى أن الدولة سوف تمنح مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

وبحسب البيان ،من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد العاهل المغربي على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة،بحسب البيان.