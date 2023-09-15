أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.

وتدعي الخزانة الأمريكية، أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، ما يقرب من 70 فردًا و100 كيان.

ومنذ بدء روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات واسعة على روسيا تحت ذرائع متعددة، طالت قطاعات اقتصادية وأفراداً وكيانات.