وزارة الدفاع السعودية أعلنت إعدام اثنين من عسكرييها بعد إدانتهما بتهمة "الخيانة"

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن إعدام اثنين من عسكرييها بعد إدانتهما بارتكاب "جريمة الخيانة"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس.

ولفت الوزارة إلى أنّ المتهمَين المقدم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني، وهما من منسوبي وزارة الدفاع، "أقدما بصفتهما العسكرية على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، أدين الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية، في حين أسفر التحقيق مع الثاني عن إدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى والوطنية والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية".

وأوضحت أن المتهمَين تمت "إحالتهما إلى المحكمة المختصة، و(مع) توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، و(قد) أقرا بما نُسب إليهما وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما والحكم عليهما بالقتل وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي".

وختمت الوزارة بيانها بأنها "تؤكد ثقتها في رجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم وضحوا بدمائهم حفظا لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها".