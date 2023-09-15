بلدية طرابلس شاركت في "مؤتمر المعرفة وتطوير القدرات بين الصين ولبنان"

شاركت بلدية طرابلس، عبر تطبيق الزووم لمدة يومين، في مؤتمر استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث في مدينة طرابلس، في اطار مؤتمر مشاركة المعرفة وتطوير القدرات بين الصين ولبنان، ومشروع التعاون الجنوبي الجنوبي والمثلثي للحكومة المستدامة لمخاطر الكوارث في لبنان وبدعم من مكتب الامم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبتنفيذ من برنامج الامم المتحدة الإنمائي والمكتب الوطني للحد من الكوارث في الصين بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية ووحدة ادارة مخاطر الكوارث في لبنان وبلدية طرابلس وبلدية شنزهن، وشاركت بلدية الفيحاء بشخص رئيسها المهندس احمد قمرالدين واللجنة المكلفة المتابعة والتنسيق المكونة من رئيس مصلحة الهندسة المهندسة عزة فتفت، رئيس قسم المعلوماتية ربيع محسن، قائد الشرطةربيع الحافظ، رئيس ورشة الطوارئ عزام الزيلعي، رئيس دائرة التنفيذ زاهر سكاف والسيدة جوال حنا عن مكتب التنمية.

وكان المؤتمر فرصة لشرح الخطة الرئيسية التي وضعت للحد من هذه المخاطر في طرابلس.

وقال قمرالدين في مداخلته: "ان ما تم التوصل اليه بعد تحديد الاولويات وتقييم المخاطر خاصة ان العاصمة الثانية تواجه تحديات جمة من النزوح السوري الى الاحداث الامنية والوضع الاقتصادي الصعب"، واعتبر ان "الخطة هي وثيقة شاملة واستراتيجية ونستطيع من خلالها تحقيق النتائج المرجوة".

وشكر قمرالدين "جميع الجهود المبذولة من الاطراف المعنية كافة"، متطلعا ل"زيارة الصين وبلدية شنزهن لتبادل التجارب ومعرفة المزيد في مجال الحد وادارة الكوارث".

من جهتها، تطرقت رئيسة مصلحة الهندسة المهندسة فتفت الى "المخاطر التي تواجه البلدية من جراء الابنية المعرضة للانهيار وما خلفه من تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط الماضي وتأثيراته على المدينة، كما خطر الفيضانات، ولهذا نرى اهمية ما يحصل من مساعدة للبلدية، ونأمل ان تستكمل بتقديم المزيد من الدعم اللوجيستي والمعدات ما يعزز فعالية التحرك عند وقوع اي كارثة".