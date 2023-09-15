توسع رقعة حريق بسري وتهديده للمنازل في بلدة بسابا

توسعت رقعة حريق منطقة بسري، وامتد الى خراج بلدة بسابا في اقليم الخروب، مهددا المنازل التي لامستها النيران، وسط مناشدات ونداءات من اهالي المنطقة للمساعدة في اخماد النيران.

وقد حضرت الى بسابا سيارات اطفاء للدفاع المدني، وعناصر من الجيش لمساعدة شبان البلدة في السيطرة على الحريق.