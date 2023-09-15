شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي.. والكر يوجه رسالة هامه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قال كايل والكر مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه سعيد بعد تمديد عقده مع النادي الإنجليزي حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.

أول تعليق من كايل والكر بعد تمديد عقده السيتي

وعلق كايل والكر في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي على تجديد عقده قائلا: أنا سعيد بتوقيع عقد جديد.. مستقبلي في مانشستر سيتي وهذا هو الأفضل بالنسبة لي، ليس لدينا أعذار.. كل ما لدينا هنا، المرافق، الطهاة، خزائن الملابس، خبراء التغذية، جميعهم من الدرجة الأولى.

وأكمل والكر: لقد استمتعت بكل لحظة في السنوات الست الماضية في هذا النادي الرائع.. لدي مدرب رائع، وزملائي رائعون في الفريق وجماهيرنا هي الأفضل، لذلك إذا كانوا يقدمون ما يمكنهم فعله أو يبذلون قصارى جهدهم، فهذا لا يمنحنا عذرًا لعدم الخروج وبذل قصارى جهدنا.

وتابع مدافع مانشستر سيتي:"وعلينا أن نطالب أنفسنا كمجموعة من اللاعبين بذلك. نحن نعلم أن هذا النادي وهذه المنظمة قد أخرجوا الأفضل فيما يفعلونه".

وأختتم والكر تصريحاته قائلا: نحن بحاجة فقط للتأكد من حضورنا كل يوم مباراة، ووضع ثلاث نقاط على الطاولة والانتقال إلى النقطة التالية وهي الفوز بجميع المباريات والتتويج بجميع البطولات المحلية والقارية.