شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل محمد صلاح؟ مدير رابطة المحترفين في الدوري السعودي يفجر مفاجأة جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، مفاجأة جديدة بشأن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي.

وقال مايكل عن فشل صفقة انتقال النجم المصري محمد إلى فريق اتحاد جدة عبر منصة إكس، إن قصة قدوم النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي، قد انتهت.

وحاول نادي اتحاد جدة التعاقد مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الريدز ومدربه الألماني يورجن كلوب تمسكوا باستمرار النجم المصري.

وفي هذا الصدد تابع مايكل إيمينالو قائلا: قصة صلاح انتهت ونحترم اللاعبين وعقودهم مع أنديتهم.

وتايع المسؤول النيجيري: من الرائع أن الصحافة الأوروبية تتحدث عن الدوري السعودي فهو دليل على أنه متابع بشكل كبير، ونحن راضون جدا بما وصلنا إليه ونأمل أن تستمر لفترة طويلة.

وأضاف:ورؤيتنا ستساعد كرة القدم في السعودية وتطوير المواهب ووصوله إلى المنتخب الأول.

وكشف النيجيري عن الكواليس والرسائل التي يتم استخدامها في مفاوضات أندية دوري روشن السعودي لكرة القدم للمحترفين، مع أفضل نجوم العالم لإقناعهم بالانضمام إلى صفوفها.

واكمل: عندما نفاوض النجوم نؤكد لهم أنهم سيأتون إلى بطولة ستكون من الأقوى في العالم، والترحيب بهم بالقدوم إلى السعودية وتجربة العيش فيها، وأن اللاعب وعائلته سيستمتعون بالتعامل مع ثقافة مرحبة بهم وودودة.



واختتم مايكل إيمينالو خطته وعلاقته مع رؤساء الأندية قائلا: خطة الدوري السعودي موضوعة بطريقة دقيقة جدا وهي ليست من قبلي فقط، والخطوة المقبلة ستكون لمراجعة ما حدث في سوق الانتقالات الماضية بين جيد وسيئ.