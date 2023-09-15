شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الدورى الانجليزى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعود الحياة من جديد للملاعب الانجليزية بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره فريق ولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ستاد “مولينيو”.

ويسعى الألماني يورجن كلوب وكتبته الحمراء لاستمرار حالة التوهج التي يعيشها فريق ليفربول في الفترة الأخيرة، والانتصار بآخر ثلاث مباريات أمام بورنموث ونيوكاسل واستون فيلا في الدوري، بعد التعادل في مباراة الجولة الأولى أمام تشيلسي.

موعد مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره فريق ولفرهامبتون، مساء غدا السبت الموافق 16 سبتمبر الجارى، في ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

جدير بالذكر أن ليفربول الإنجليزي حقق الفوز على نظيره فريق استون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.