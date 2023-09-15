انهيار عقار وميل آخر بكرموز في الإسكندرية.. وإخلاء 11 منزلا (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمدعامر:

انهار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة كرموز غرب الإسكندرية، مساء الخميس، وتسبب في ميل برج سكني مجاور دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات حي غرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية دون وقوع إصابات بشرية، فيما انتقلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع البلاغ، ووضعت الأجهزة التنفيذية حواجز مرورية بمحيط موقع العقار حفاظا على سلامة المارة.

وتبين أن العقار المنهار خالي من السكان مكون من 4 طوابق وأرضي وصادر له قرار هدم منذ سبع سنوات، وانهار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتسبب انهيار العقار في ميل عقار مجاور له مكون من 9 طوابق بصورة خطيرة وأفاد مصدر بحي غرب أن العقار المائل مبني بدون ترخيص وصادر له قرار إزالة.

وأخلت قوات الحماية المدنية العقار المائل من السكان للخطورة، كما تقرر إخلاء 11 عقارا بمحيط المنطقة بصورة مؤقتة لحين هدم العقار المائل.